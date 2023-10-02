Окупанти вранці обстріляли Херсон із артилерії, четверо постраждалих

Окупанти з ранку понеділка, 2 жовтня, не втомлюються гатити по Херсону - під обстріл потрапило авто поліцейських, двоє поранених. Також постраждалі є серед громадянських, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані" , - розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, ворог продовжує засипати Херсон артилерією.

"Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний" , - додав голова МВС.

Також відомо про четвертого потерпілого. Він отримує допомогу лікарів. Його травми нетяжкі.

Як зазначив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, внаслідок обстрілу Херсона російськими військами є влучання і поблизу об'єкта транспортної інфраструктури.