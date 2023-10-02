Молдова відмовилася від закупівлі дорогого російського газу

Молдова більше не купуватиме російського газу. На європейському ринку ціни нижчі, ніж у "Газпрому".﻿ Про це заявив міністр енергетики Молови Віктор Парліков, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми більше не закуповуватимемо природний газ у "Газпрому" для території, контрольованої конституційною владою" , - сказав він на Євроатлантичному форумі стійкості.

За словами міністра, республіці вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.

"Більш того, ми зуміли зробити це за нижчою ціною, ніж та формула, яку ми прописали в контракті з "Газпромом"" , - додав Парліков.

Раніше в російському "Газпромі" заявили, що борг "Молдовагазу" за поставлений газ нібито становить 433 млн доларів, а з урахуванням прострочення платежів - 709 млн доларів.

Президент Майя Санду заявила, що Молдова замовила аудиторську перевірку боргу перед російським "Газпромом" у розмірі понад 700 млн. доларів. За її результатами, борг компанії "Молдовагаз" не виявили.

Нагадаємо, 28 вересня турецька держкомпанія BOTAȘ оголосила про укладання контракту з молдавською компанією East Gas Energy Trading і пообіцяла постачати в жовтні до Молдови 2 млн кубометрів газу на добу, тобто, по суті, весь необхідний країні обсяг газу (без урахування Придністров'я, окупованого російськими військами на початку 1990-х).