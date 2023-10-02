Від Польщі ніхто не приїхав на збройовий форум попри запрошення – посол
Посол України у Варшаві Василь Зварич заявив, що Польщу запрошували на форум оборонних індустрій у Києві, але ніхто не приїхав. Про це він сказав в інтерв'ю каналу TVN 24, повідомляє Ліга.net.
За його словами, питання необхідно адресувати полякам, оскільки країна була однією із перших, кого запросили на захід.
"Ми запросили всіх із наших дружніх країн, у тому числі компанії оборонної промисловості. Польща була однією з перших, хто отримав це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони", — сказав Зварич.
Він зазначив, що кожна країна сама вирішує, приїжджати чи ні.
"Ми надішлемо запрошення, а держава вже вирішить, приймати це запрошення чи ні, виходячи із власних інтересів. Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну у відсутності Польщі", – резюмував дипломат.