Від Польщі ніхто не приїхав на збройовий форум попри запрошення – посол

Посол України у Варшаві Василь Зварич заявив, що Польщу запрошували на форум оборонних індустрій у Києві, але ніхто не приїхав. Про це він сказав в інтерв'ю каналу TVN 24, повідомляє Ліга.net.

За його словами, питання необхідно адресувати полякам, оскільки країна була однією із перших, кого запросили на захід.

"Ми запросили всіх із наших дружніх країн, у тому числі компанії оборонної промисловості. Польща була однією з перших, хто отримав це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони" , — сказав Зварич.

Він зазначив, що кожна країна сама вирішує, приїжджати чи ні.