ЄС допоможе Україні створити "зимову захисну парасольку" – МЗС Німеччини

Євросоюз повністю підтримує Україну у її боротьбі за свободу і допоможе створити "захисну парасольку" з ППО, генераторів і посилення енергозабезпечення для проходження зими. Про це сказала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що процес наближення України до ЄС, проведення реформ триває навіть попри жорстоку війну, яку продовжує Росія. Берлін підтримує Київ на цьому шляху.

Партнери водночас очікують "справжніх змін у галузі судочинства, регулювання медіа, у боротьбі з корупцією", сказала глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Загалом європейські партнери та друзі продовжуватимуть підтримувати Україну щодня, поки вона звільнює свої території сантиметр за сантиметром, щоб українці знову могли жити мирно та вільно.

Особливо актуальним наразі є активізувати допомогу Україні до чергової зими у війні, констатувала Бербок.

"Україна потребує зимової захисної парасольки, яка складається з ППО, а також із генераторів і посилення енергозабезпечення" , - сказала дипломат.

Бербок звернула увагу на те, з якою жорстокістю президент РФ Путін веде війну, свідомо знищуючи енергосистему України. Партнери мають зробити все можливе, щоб не дати українцям залишитися без тепла, світла та водопостачання цієї зими, сказала глава МЗС ФРН і закликала долучитися до цієї роботи не лише європейців, але й країни поза континентом.

Німеччина, нагадала Бербок, передала системи Iris-T, Patriot і САУ Gepard, які допомагають захищати життя українців.

Вона підкреслила, що війна не повинна стати "нормальністю" для Європи, для світу.