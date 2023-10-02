"Армія дронів" уразила рекордну кількість артилерії РФ – Федоров
Українська "Армія дронів" минулого тижня уразила рекордну кількість російської артилерії. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Українська правда.
"Армія дронів уразила рекордну кількість російської артилерії – звіт за тиждень. У росіян – мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти – менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах", – зазначив урядовець.
За його словами, загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, зокрема 33 танки, 41 вантажівка й "купа іншого обладнання".