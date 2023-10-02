У Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони – ГУР

У ворога не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб захистити свою територію. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

"Вони (російські війська - ред.) можуть перекидати засоби ППО, але події у глибині Росії (обстріли воєнних підприємств - ред.) засвідчують, що у ворога не вистачає засобів протиповітряної і протиракетної оборони, щоб захистити свою територію, і вони змушені перекидати системи ППО з інших напрямків, зокрема Далекосхідного" , - сказав Юсов.

За його словами, це привід замислитися для воєнно-політичного командування Росії, що їм важливіше: розподіляти ППО на тимчасово окупованих українських територіях чи захищати безпосередньо "матушку-Росію".