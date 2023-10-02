Нобелівську премію з медицини присудили за розробку COVID-вакцини

Лауреатами Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини 2023 року стали угорська біохімік Каталін Каріко та американський учений-лікар Дрю Вайсман, повідомляє Укрінформ.

"Нобелівська премія 2023 року з фізіології та медицини була присуджена Каталін Каріко та Дрю Вайсману за їхні відкриття щодо модифікацій нуклеозидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається на сайті премії, відкриття двох нобелівських лауреатів мали вирішальне значення для розробки ефективних мРНК-вакцин проти COVID-19 під час пандемії, що почалася на початку 2020 року.

Завдяки своїм новаторським відкриттям, які докорінно змінили розуміння того, як мРНК взаємодіє з імунною системою, лауреати зробили внесок у безпрецедентні темпи розробки вакцин під час однієї з найбільших загроз для здоров’я людини в наш час, йдеться в повідомленні.