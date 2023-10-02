Викривач корупції вперше отримає 13 млн гривень – ВАКС
Вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу корупції, яка становитиме 13 млн 299 тис. 950 грн. Про це інформує пресслужба ВАКС. Викривач Євген Шевченко повідомив про спробу підкупу за $6 млн керівників антикорорганів у 2020 році, повідомляє Ліга.Фінанси.
Йдеться про організацію хабаря $5 млн, які призначалися керівникові САП Назару Холодницькому. За даними слідства, у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку. Ще $1 млн нібито був призначений для посередників.
Також судді Вищого антикорупційного суду затвердили угоду між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ільяшенком – останнім обвинуваченим у справі про спробу підкупу за $6 млн керівників антикорорганів. Таким чином, у справі про спробу підкупити Холодницького за $5 млн не сів ніхто. Всім дали умовно.
Шевченко називають "позаштатним працівником НАБУ" з 2016 року.
У Facebook він повідомив, що даний епізод кваліфіковано як "шахрайство" і з цього мільйона доларів він, як викривач, додаткові $100 тисяч не отримав, оскільки законом винагорода передбачена лише за корупційні злочини, а шахрайство до їх переліку не входить.
"Втім, сьогоднішнє рішення суду безумовно є визначним досягненням як для мене особисто, так і для усієї антикорупційної системи загалом, адже вперше в історії України громадянин за викриття корупційного злочину отримає від держави достойну винагороду. Це виводить роль викривача на новий, зокрема фінансово цікавий рівень", – написав Шевченко.