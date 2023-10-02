У Міноборони Британії вважають, що США та Польща збережуть підтримку України

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс вважає, що Сполучені Штати Америки (США) та Польща збережуть рішучу підтримку України, попри внутрішній тиск у цих країнах, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Британський міністр висловився про можливий вплив виборів у цих державах на подальшу підтримку України, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ.

За словами Шаппса, було зрозуміло, що будь-яка напруженість щодо допомоги для України може виявитися під час виборів, але підтримка Польщі була "чудовою".

На думку глави Міноборони Британії, людям не слід "вчитуватися" у махінації бюджетного процесу США або припускати "найгірший сценарій" на виборах наступного року.

Шаппс також висловив думку, що можливе обрання Дональда Трампа не стало б таким сценарієм.

"Ні, я не думаю, що найгіршим сценарієм є обрання Трампа, тому що те, що станеться потім, буде справжнім питанням" , - сказав британський міністр.

Він наголосив, що Лондон продовжить підтримувати Україну "незалежно від того, що станеться деінде".

"Британія незалежно від того, що відбувається в інших місцях, візьме на себе роль лідера" , - заявив він.

Вибори у Польщі та загострення у відносинах з Україною

Проблеми у відносинах між державами сталися через зернову суперечку. Так, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону імпорту української агропродукції до п'яти сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні. Тому Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

На тлі конфлікту прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що його країна припиняє передачу Україні зброї. При цьому пізніше президент Анджей Дуда пояснив, що глава польського уряду мав на увазі лише те сучасне озброєння, яке країна нещодавно замовляла у США та Південної Кореї.

Додамо, що в Україні та Польщі висловлювали впевненість у тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обидві сторони.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняв, що "зернова війна" не потрібна ні Україні, ні Польщі. А за словами посла України у Польщі Василя Зварича, у Польщі йде виборча кампанія, і "емоції зашкалюють", але це не означає, що між країнами є якась масштабна криза відносин.

Президентські вибори у Штатах

Президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року, і до початку голосування республіканці та демократи мають визначити по одному кандидату, який представлятиме їх на виборах.

Фаворитом серед Республіканської партії зараз є Дональд Трамп, а серед Демократичної - Джо Байден. Зазначимо, що колишній президент США неодноразово висловлював свою підтримку російському диктатору Володимиру Путіну та виступав проти надання допомоги Україні.

Так, серед іншого, Трамп заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що майбутні вибори президента США вплинуть на допомогу нашій країні.