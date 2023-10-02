МЗС Литви: Євросоюз наближається до критичного моменту в підтримці України

Європейський Союз наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Багато меседжів, відправлених із Брюсселя, Вашингтона чи інших місць, здатні посіяти сумніви у серйозності наших намірів" , - сказав він на зустрічі глав МЗС ЄС у Києві.

Ландсбергіс висловив сподівання, "що сьогоднішня зустріч зможе це виправити та надіслати дуже ясний, кришталево ясний сигнал про те, що Європа буде з Україною до цієї перемоги".

Міністри закордонних справ Франції, Ірландії та Румунії також підтвердили підтримку Києва.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колона попередила Росію, щоб вона не розраховувала на "втому" країн Євросоюзу від їхньої підтримки України.

Її румунський колега Луміниця Одобеску заявила, що країна підтримуватиме Україну в експорті зернових і підкреслила згубний вплив вторгнення на глобальну продовольчу безпеку.

А міністр закордонних справ Ірландії Мішель Мартін висловив сподівання, що урядовці ЄС знайдуть "стійкий підхід до підтримки України у довгостроковій перспективі".