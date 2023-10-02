Зеленський підписав закон про зарплати полоненим: хто отримає гроші
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Документ був ухвалений Радою 24 серпня, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Законом забезпечується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їх сім’ям.
Це не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.
Також закон містить:
- уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
- уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
- удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.