Зеленський підписав закон про зарплати полоненим: хто отримає гроші

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Документ був ухвалений Радою 24 серпня, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Законом забезпечується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їх сім’ям.

Це не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Також закон містить: