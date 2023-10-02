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Зеленський підписав закон про зарплати полоненим: хто отримає гроші

Зеленський підписав закон про зарплати полоненим: хто отримає гроші
Фото: prezident.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Документ був ухвалений Радою 24 серпня, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Законом забезпечується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їх сім’ям.

Це не поширюється на осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Також закон містить:

  • уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
  • уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
  • удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

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