Мережа АЗС закриває половину станцій через анулювання ліцензії
Державна податкова служба анулювала ліцензії на роздрібну торгівлю для 53 станцій мережі Авантаж», через що ті вимушені були закритися. Про це мережа зазначила на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Enkorr.
"53 АЗС зачинені, дякуючи працівникам ДПС України, які в незаконний спосіб скасували ліцензію на роздрібну торгівлю", — повідомили у компанії, зазначивши, що таким чином мережу "карають за низьку ціну".
Цю ситуацію на своєму телеграм-каналі прокоментував голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев:
"Одна з невеликих, але сумно відомих мереж АЗС обурилася діями Державної податкової служби, спрямованими на забезпечення повноти сплати податків мережею у війну у воюючій країні".
Він зазначив, що як причину такої "зухвалої" вимоги мережа не довго думаючи вигадала те, що їй не дають продавати дешеве паливо.
"Не знаю з приводу дешевизни палива, не заправляюсь у цій мережі, але всім, включаючи менеджмент АЗС, пропоную, замість тисячі слів, вгадати цього "паливного даскаунтера" на графіку експертів ринку", — написав він і додав рейтинг мереж АЗС, створений на основі дослідження рівня сплати операційних податків у квітні-червні 2023 р. мережами АЗС, яке провела Консалтингова група "А-95".
"До речі, сусідам по рейтингу радив би також замислитися над своєю податковою поведінкою під час війни", — додав Гетманцев.
Нагадаємо, згідно з дослідженням рівня сплати операційних податків у квітні-червні 2023 р. мережами АЗС, "Авантаж" став "лідером з кінця" з показником податкового навантаження на один літр проданого пального мінус 40 копійок. Мінімальні показники були характерні для мережі й 2022 року.
Зазначимо, лідерами рейтингу з податкового навантаження стали ОККО, SOCAR і U.GO з показниками 2,4 грн, 2,2 грн і 1,7 грн податків з кожного літра пального.
Згідно з податковою інформацією, станом на 1 липня мережа "Авантаж" нараховувала 101 станцію.