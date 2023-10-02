США підготували таємну стратегію реформ для України – Politico

У США підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, де корупція розглядається як реальна загроза. Стратегія зокрема передбачає реформи задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, перехід війська на стандарти НАТО та поглиблене вивчення англійської мови. Про це йдеться в статті видання Politico, повідомляє Українська правда.

"У доповіді, отриманій виданням, детально описуються конкретні плани реформування українських інституцій і попереджається, що підтримка Заходу може залежати від зниження рівня корупції. Чиновники адміністрації Байдена набагато більше стурбовані корупцією в Україні, ніж вони публічно визнають, свідчить конфіденційний стратегічний документ США", – йдеться в статті.

Як зазначає видання, у "делікатній, але незасекреченій" версії довгострокового плану США викладені численні кроки, яких вживає Вашингтон, щоб допомогти Києву викорінити зловживання та реформувати низку українських секторів. У ньому підкреслюється, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України проти російського вторгнення, і що Київ не може відкладати боротьбу з хабарництвом.

Повідомляється, що це таємний документ втричі більший за публічну версію, яку опублікував Держдеп.

Конфіденційна версія "Інтегрованої стратегії для України" містить набагато більше деталей про цілі США в Україні - від приватизації її банків до допомоги у збільшенні кількості шкіл, де викладають англійську мову, і заохочення її військових до прийняття протоколів НАТО.

Багато цілей покликані зменшити корупцію.

У ЗМІ вважають, що адміністрація Байдена хоче натиснути на Україну, щоб скоротити хабарництво, тому що на кону стоїть американська допомога.

Водночас гучне обговорення може заохотити противників американської допомоги Україні: "Будь-яке сприйняття ослаблення американської підтримки Києва також може змусити більше європейських країн двічі подумати про свою роль".

Один із американських чиновників, знайомий з перебігом дискусій, підтвердив виданню, що адміністрація Байдена обговорює з українськими лідерами можливість обумовлювати майбутню економічну допомогу "реформами, спрямованими на боротьбу з корупцією і на те, щоб зробити Україну більш привабливим місцем для приватних інвестицій".

За словами чиновника, такі умови не розглядаються для військової допомоги.

Інтегрована стратегія країни - включає в себе перелік цілей, терміни їх досягнення та проміжні результати, які американські чиновники хотіли б бачити досягнутими. (Держдеп розробляє такі стратегії для багатьох країн раз на кілька років).

Представник Держдепу, який говорив від імені відомства, не повідомив, чи поділився Вашингтон з українським урядом повною версією стратегії, чи існує її засекречена версія.

У документі йдеться про те, що виконання американських цілей щодо України включає в себе виконання обіцянок США щодо надання обладнання та тренувань, які допоможуть українським збройним силам відбити атаки Кремля.

У конфіденційній версії також описуються такі цілі США, як допомога в реформуванні елементів апарату нацбезпеки України, щоб забезпечити "децентралізований, толерантний до ризиків підхід до виконання завдань" і зменшити "можливості для корупції".

Американська стратегія також передбачає перехід українських військових до стандартів НАТО.

Одним із найочікуваніших кроків, перелічених у конфіденційній версії, є те, що Міноборони України "створить професійний молодший офіцерський і сержантський корпус зі стандартною доктриною і принципами НАТО".

Навіть формат і зміст українських оборонних документів повинні "відображати термінологію НАТО", йдеться в конфіденційному розділі стратегії.

Одна з цілей включає створення "плану опору на національному рівні". У ЗМІ розцінили це як натяк на те, що пересічні українці дадуть відсіч, якщо Росія захопить більше території (однак представник Держдепартаменту не став уточнювати цей момент).

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створивши "вітчизняну оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби", а також середовище, яке сприятиме розвитку стартапів у сфері оборонних інформаційних технологій, як зазначено в одному з конфіденційних розділів.

Американські посадовці також занепокоєні роллю олігархів в українській економіці. Так, у відкритій частині стратегії йдеться: "Деолігархізація, особливо енергетичного та гірничодобувного секторів, є ключовим принципом для відновлення кращої України".

Одним з індикаторів успіху, як зазначено в закритій версії, є те, що український уряд "впроваджує значущі реформи, децентралізуючи контроль над енергетичним сектором".

США, схоже, прагнуть допомогти українським інституціям розбудувати свій наглядовий потенціал.

Серед перелічених цілей - допомога місцевим органам влади в оцінці корупційних ризиків та реформування кадрових служб.

Як один із прикладів, у стратегії зазначено, що США допомагають Рахунковій палаті України покращити її аудиторську та пов'язану з нею роботу, зокрема, для того, щоб вона могла відстежувати пряму бюджетну підтримку з боку США.

Стратегія описує способи, якими США допомагають українському сектору охорони здоров'я, кіберзахисту та організаціям, які борються з дезінформацією.

Вона закликає підтримувати українські антимонопольні зусилля та ініціативи, спрямовані на збільшення податкових надходжень до державної скарбниці.

У конфіденційній частині міститься заклик до фінансової системи України "збільшити обсяги кредитування для заохочення розширення бізнесу" та зменшити роль держави у банківському секторі.

Стратегія США, також спрямована на те, щоб Україна не лише зберегла свою орієнтацію на Захід, але й розвинула особливі зв'язки з Америкою.

Один із способів, яким, на думку Вашингтона, це станеться, - це англійська мова. У стратегії зазначено, що США пропонують технічну та іншу допомогу Міністерству освіти України для покращення викладання англійської мови, а також вважають, що викладання англійської мови може допомогти реінтегрувати українців, звільнених від російської окупації.

Американські урядовці також допомагають Україні розбудовувати спроможність переслідувати воєнні злочини у власній судовій системі. Бажані проміжні результати включають відбір понад 2 000 нових суддів і розгляд понад 9 000 скарг на неправомірну поведінку суддів.

Стратегія також передбачає відновлення дипломатичної присутності США в Україні, розширивши її за межі Києва до таких міст, як Львів, Одеса, Харків та Дніпро.