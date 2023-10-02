Глава МЗС Франції про Раду країн ЄС у Києві: РФ не повинна розраховувати на нашу втому

Зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу у Києві має продемонструвати Росії невтомну підтримку України з боку Альянсу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає Le Temps.

Глава французької дипломатії здійснила візит до української столиці для участі Раді керівників МЗС країн ЄС.

Вона зазначила, що ця неформальна зустріч у Києві має на меті показати, що Україна є частиною європейської сім'ї, а також дати РФ меседж, що Кремль "не повинен розраховувати" на "втому" Євросоюзу.

"Ми будемо тут надовго" , - пообіцяла міністр.

Зі свого боку, глава МЗС Нідерландів Ханке Брюїнс Слот вказала на необхідність показати "нашу солідарність з Україною, українським народом і мужніми солдатами, які щодня борються за свободу, за нашу свободу".

Рада країн Євросоюзу у Києві

Нагадаємо, у столиці України 2 жовтня стартує засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Така зустріч є першою в історії, коли чиновники - представники міністерств усіх 27 держав-членів проведуть захід за межами ЄС.

Як очікується, основними темами порядку денного зустрічі 2 жовтня будуть інтеграція України до Євросоюзу, демонстрація підтримки нашій країні, питання військової допомоги країн Заходу, а також посилення санкцій проти РФ.

Як зазначив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель у Києві, на неформальній зустрічі з обговорення української формули миру, представленої президентом Володимиром Зеленським.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Києві також висловив думку, що ЄС наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку Євросоюзу та НАТО в умовах російського вторгнення.