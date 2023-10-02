Україна стала найбільшим покупцем німецької зброї

За дев'ять місяців 2023 року Німеччина схвалила експорт озброєнь на суму, більшу, ніж за весь минулий рік, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Spiegel.

Згідно з даними міністерства економіки країни, за перші три квартали цього року федеральний уряд схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 мільярда євро, що робить Київ найбільшим одержувачем німецького озброєння.

"Незмінна підтримка Німеччиною України в її захисті себе від російської агресії, що суперечить міжнародному праву, продовжує чітко відображатися в ліцензійних обсягах експорту озброєнь", – заявив державний секретар міністерства економіки Свен Гігольд.

Згідно з даними відомства, у 2022 році експортні поставки німецької зброї становили 8,35 мільярда євро, тоді як за перші три квартали цього року – вже 8,76 мільярда євро.

Це вже другий за величиною показник в історії ФРН. Лише у 2021 році він був вищим – 9,35 мільярда євро. Для порівняння, за 16 років правління канцлерки Ангели Меркель позначку в шість мільярдів перевищували лише п'ять разів.

Раніше німецький концерн Rheinmetall отримав від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").

На початку липня повідомляли, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.

Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.