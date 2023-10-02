Бізнес в Україні поліпшує оцінки результатів діяльності - опитування НБУ

Бізнес у вересні позитивно оцінив поточні результати діяльності - індекс очікувань ділової активності Нацбанку підвищився до 50,1, порівняно з 49,3 в серпні, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Поліпшенню очікувань респондентів сприяли поступове відновлення темпів виробництва, налагодження нових шляхів поставок продукції, зниження темпів зростання витрат на сировину та енергію, поліпшення інфляційних і курсових очікувань та сталий внутрішній попит.

Значення ІОДА в вересні зросло до 50,1 порівняно, перевищивши нейтральний рівень (50 пунктів).

Зокрема, поліпшили оцінки економічних результатів підприємства промисловості, зважаючи на поступове відновлення темпів виробництва, нові шляхи поставок продукції та сповільнення інфляції: секторальний індекс у вересні становив 50,0 порівняно з 48,8 у серпні.

Підприємства будівництва п’ятий місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки пожвавленню попиту на іпотечні кредити за пільговими державними програмами, бюджетному фінансуванню будівництва та відновлення доріг, а також сезонному фактору: секторальний індекс у вересні становив 50,6 (у серпні – 51,0).

Підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів: вони позитивно оцінюють результати своєї діяльності сьомий місяць. Цьому сприяють сталі споживчі настрої, достатня пропозиція товарів та сповільнення інфляції: секторальний індекс у вересні становив 53,3 порівняно з 52,5 у серпні.

Підприємства сфери послуг дещо пом’якшили, але єдині з усіх секторів економіки зберегли негативні оцінки своєї ділової активності, зважаючи на руйнування транспортної логістики, підвищення цін на пальне та слабкий попит: секторальний індекс у вересні становив 47,9 порівняно з 47,3 у серпні.

"Більшість опитаних підприємств очікують на здорожчання власної продукції / послуг на тлі зростання закупівельних цін. Оцінки щодо зайнятості неоднорідні" , - констатують в регуляторі.

Лише підприємства торгівлі третій місяць поспіль очікують збільшення персоналу, керівники підприємств будівництва, як і в серпні, не прогнозують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг все ще очікують скорочення загальної чисельності працівників.