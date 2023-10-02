Зеленський: Пауза після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася

Президент Володимир Зеленський зазначає, що пауза в запровадженні санкцій проти Росії за її агресію проти України після ухвалення Євросоюзом 11-го санкційного пакета занадто затягнулася, повідомляє Українська правда.

Про це говорить виступ глави держави на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС, який цитує Офіс президента.

Зеленський наголосив, що санкційного тиску на Росію очевидно замало. Це видно передусім зі зростання кількості ударних дронів та авіаударів російських терористів.

За словами президента, потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій.

Будь-яке постачання в Росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, повинне припинитися, наголосив глава держави.

"Це чіткий інтерес не лише України, а й кожного у світі, хто хоче швидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам в протидії обходу санкцій.

Потрібно активізувати роботу й щодо нового санкційного пакету Євросоюзу. Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася.

Очевидно, потрібні санкції проти російської атомної галузі – і за те, що Росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпековий крок проти використання сумнівних російських атомних технологій. Сумнівних як із безпекового, так і з політичного погляду.

Потрібне й продовження санкційного тиску на інші сектори економіки держави-терориста.

Важливо також розширити санкції проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпорту обладнання та хімікатів. Кожен іранський ударний дрон, який бʼє по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску".