ЗМІ: Росіяни будують дорогу з Ростова до окупованого Маріуполя

Російські загарбники прокладають автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого міста Маріуполь Донецької області. Супутникові знімки демонструють проведення робіт за таким маршрутом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Журналісти порівняли знімки із супутника сервісу Planet.com за 12-місячний період (з цього жовтня та роком раніше).

Порівняння кадрів продемонструвало, як росіяни прокладають нову автомобільну дорогу маршрутом Ростов-на-Дону (РФ) - тимчасово окупований Маріуполь.

РФ прокладає дорогу з Ростова до окупованого Маріуполя (супутникові фото: planet.com/t.me/radiosvoboda)

Як видно на фото з космосу, траса (позначена на знімках червоною лінією) пройде далеко від населених пунктів. Це може бути пов'язане зі складнощами, викликаними розширенням вже існуючої дороги (на фото вказано синьою лінією).

Порівняння знімків із космосу за жовтень 2023 року та жовтень 2022 року показало автодорогу, що прокладає РФ з Ростова до окупованого Маріуполя (супутникові фото: planet.com/t.me/radiosvoboda)

Окупанти намагаються покращити логістику з Маріуполем

Нагадаємо, нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники будують пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Так, інтервенти вже почали облаштовувати залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус.

За словами Андрющенка, на практиці це означає не лише розв'язання питання військової та цивільної логістики, а й зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом.