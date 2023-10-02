Зеленський закликав інтегрувати навчання на F-16 у тренувальну місію ЄС

Президент Володимир Зеленський подякував членам Європейського Союзу за рішення надати Україні західні винищувачі F-16 і закликав інтегрувати навчання на них у тренувальну місію ЄС EUMAM, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський сказав під час виступу перед міністрами закордонних справ держав ЄС у понеділок у Києві, який цитує пресслужба Офісу президента.

Голова держави, говорячи про військову підтримку, висловив вдячність державам Європейського Союзу, які приєдналися до авіаційної коаліції.

"Зараз триває підготовка наших пілотів та інфраструктури в Україні для використання F-16. І це точно допоможе захиститися від російського терору. Ми розраховуємо також на інтеграцію модулів із підготовки українських пілотів F-16 та інженерного складу до місії EUMAM Ukraine", – додав він.

Зеленський також наголосив на необхідності посилити протиповітряну оборону України перед зимовим сезоном.

"Системи ППО, які наша держава отримала, – саме "Петріоти", "Айріс-т", "Насамси" та інші – вже відіграють позитивну роль і рятують життя. Потрібно більше таких систем. Зокрема, кілька "петріотів" для захисту наших південних регіонів здатні принципово змінити ситуацію та значною мірою позбавити сенсу російський терор", – сказав президент.

Нагадаємо, що ще в серпні топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель допустив, що Брюссель ухвалить рішення про часткову компенсацію витрат держав-членів, які вирішили передати Україні винищувачі F-16.

Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року була офіційно створена місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), а в середині листопада вона розпочала роботу.

Місія мала завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС, але в Брюсселі вже заявили, що план перевиконають уже в жовтні.