Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії альтернативні зернові маршрути

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб скоординувати позиції напередодні важливих міжнародних подій, повідомляє Європейська правда.

Про це він повідомив у Twitter (X).

За його словами, вони обговорили альтернативні зернові маршрути та домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень з боку країн-членів ЄС і шукати шляхи підтримки українських фермерів.

"Вдячний Європейському Союзу за підготовку довгострокової програми фінансової допомоги на суму 50 мільярдів євро протягом чотирьох років. Розраховуємо на її підтримку країнами-членами", – додав Зеленський.

Провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн @vonderleyen, щоб скоординувати позиції напередодні важливих міжнародних подій.



Обговорили альтернативні зернові маршрути та домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень з… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2023

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на неформальній зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу закликав останніх долучитись до забезпечення роботи "зернового коридору", який Київ підтримує без участі Росії.

Нагадаємо, Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи".

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбула у Туреччині 18 серпня.

У вересні стало відомо, що Україна почала використовувати хорватські порти для перевезення зерна, а міністри сільського господарства Польщі та Литви, за даними ЗМІ, у вівторок зустрінуться для обговорення співпраці щодо транзиту українського зерна.