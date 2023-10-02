Білий дім: США готують новий пакет допомоги для України

У Білому домі оголосили, що США готують новий пакет допомоги для України, який буде відправлений найближчим часом, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін-Жан П’єр.

"Скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу незмінну підтримку хороброго народу України", – зазначила вона.

Представниця Білого дому наголосила, що цей пакет допомоги "стане сигналом" того, що США продовжує підтримувати Україну. Вона додала, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована допомагати Києву стільки, скільки потрібно.

Минулими вихідними у США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення.

Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.