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Правоохоронці зловили на хабарі мера Сум: подробиці

Правоохоронці зловили на хабарі мера Сум: подробиці
Фото: smr.gov.ua

Правоохоронці викрили під час отримання хабара мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляють СБУ та НАБУ.

Правоохоронці не повідомляють ім'я міського голови, але на сайті Сумської міської ради воно є – це Олександр Лисенко.

Разом із Лисенком затримано директора департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.

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Олександр Журба фото міськради

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Затримання директора департаменту інфраструктури Олександра Журби

Повідомляється, що операцію із затримання проводили Служба безпеки України разом з Національним антикорупційним бюро. Вони затримали фігурантів на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.

Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

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У центрі на фото мер Сум Олександр Лисенко

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