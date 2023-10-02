Правоохоронці зловили на хабарі мера Сум: подробиці

Правоохоронці викрили під час отримання хабара мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляють СБУ та НАБУ.

Правоохоронці не повідомляють ім'я міського голови, але на сайті Сумської міської ради воно є – це Олександр Лисенко.

Разом із Лисенком затримано директора департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.

Олександр Журба фото міськради

Затримання директора департаменту інфраструктури Олександра Журби

Повідомляється, що операцію із затримання проводили Служба безпеки України разом з Національним антикорупційним бюро. Вони затримали фігурантів на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.

Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.