Правоохоронці зловили на хабарі мера Сум: подробиці
Правоохоронці викрили під час отримання хабара мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляють СБУ та НАБУ.
Правоохоронці не повідомляють ім'я міського голови, але на сайті Сумської міської ради воно є – це Олександр Лисенко.
Разом із Лисенком затримано директора департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.
Повідомляється, що операцію із затримання проводили Служба безпеки України разом з Національним антикорупційним бюро. Вони затримали фігурантів на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.
Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.