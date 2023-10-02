Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що у списку
Уряд Німеччини у понеділок, 2 жовтня, оновив список військової допомоги, яка була відправлена Україні, повідомляє Європейська правда.
Оновлений перелік опублікували на сайті німецького уряду.
Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:
- обладнання для танків Leopard;
- 14 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206);
- мостоукладач Biber;
- 2 інженерні машини WISENT 1;
- 99 терміналів супутникового зв'язку;
- 21 прикордонних автомобілів;
- 239 захищених телефонів;
- 11 сідельних тягачів HX81;
- 12 напівпричепів;
- майже 33 тисячі набоїв 40 мм;
- 20 тисяч захисних окулярів;
- один комплект запасних частин для безпілотників VECTOR;
- 1 202 інфузійні насос (медобладнання).
Згідно з даними міністерства економіки країни, за перші три квартали цього року федеральний уряд схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 мільярда євро, що робить Київ найбільшим одержувачем німецького озброєння.
Раніше у Міноборони Німеччини оголосили про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро.