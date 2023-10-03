У США залишилося $5,2 млрд на зброю для України – WSJ

У казні Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу безпекову допомогу для України.﻿ Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Українська правда.

Ці 5,2 мільярда доларів приблизно еквівалентні вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців.

Але, за інформацією видання, цих грошей може вистачити лише на кілька місяців.

5,2 мільярда доларів складає приблизно 12% від загальної допомоги у сфері безпеки в розмірі 43,9 мільярда доларів США, яку США надіслали в Україну після вторгнення Росії.

Рахунок, який США використовували для довгострокової програми модернізації української армії та підвищення її сумісності з НАТО - порожній, пише WSJ.

Окрім цього рахунок, який використовувався для поповнення арсеналу зброї у США після надання допомоги Україні також скоротився приблизно до 1,6 мільярда доларів - цього недостатньо для потреб Пентагона, кажуть чиновники.