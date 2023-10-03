У США залишилося $5,2 млрд на зброю для України – WSJ
У казні Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу безпекову допомогу для України. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Українська правда.
Ці 5,2 мільярда доларів приблизно еквівалентні вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців.
Але, за інформацією видання, цих грошей може вистачити лише на кілька місяців.
5,2 мільярда доларів складає приблизно 12% від загальної допомоги у сфері безпеки в розмірі 43,9 мільярда доларів США, яку США надіслали в Україну після вторгнення Росії.
Рахунок, який США використовували для довгострокової програми модернізації української армії та підвищення її сумісності з НАТО - порожній, пише WSJ.
Окрім цього рахунок, який використовувався для поповнення арсеналу зброї у США після надання допомоги Україні також скоротився приблизно до 1,6 мільярда доларів - цього недостатньо для потреб Пентагона, кажуть чиновники.