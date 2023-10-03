У Держдепі побачили в Україні агресивні заходи щодо боротьби з корупцією
Держдеп США побачив, що останні кілька тижнів Україна вживає агресивних заходів для подолання корупції і закликав продовжувати це робити. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Українська правда.
Міллер повідомив, що питання корупції обговорювали з президентом Зеленським під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.
За його словами, антикорупційних заходів в Україні вимагають члени Конгресу США і члени ЄС: "Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда".
Але, насамперед, вважає Міллер, це важливо для самої України, для її здатності будувати стійку економіку.
"Вони будуть сусідами з Росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко розповсюджена в різних секторах економіки", – сказав речник.