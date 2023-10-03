ISW: Сили оборони України відбили позиції під Роботиним

Інститут вивчення війни оновлює свою оцінку від 1 жовтня про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного: географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки вказують на те, що українські сили відбили ці позиції десь між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують, повідомляє Українська правда.

Окрім цього, на думку військових аналітиків, українські війська незначно просунулися в районі кордону Донецької і Запорізької областей та поблизу Бахмута.

Російські війська 2 жовтня продовжили наступ на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися вперед. Російські військові стверджували, що 1 і 2 жовтня захопили кілька українських позицій поблизу Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки) і Степового (8 км на північний захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Степового та поблизу Авдіївки, Кераміка, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (на західній околиці міста Донецьк) і Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Нагадаємо, 1 жовтня фахівці Інституту вивчення війни назвали ситуацію на південь від Роботиного нестабільною, тактично складною і динамічною, оскільки важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

Ключові висновки ISW за 2 жовтня