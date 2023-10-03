Радбез ООН дозволив відправити іноземних військових на Гаїті

Рада безпеки ООН дала дозвіл на розгортання збройних багатонаціональних сил на Гаїті, оскільки країна Карибського басейну бореться насильством і політичним паралічем, повідомляє Українська правда.

За резолюцію проголосували 13 членів ради, Росія і Китай утрималися.

Очолить місію Кенія, яка пообіцяла надати 1000 своїх поліцейських.

Зазначається, що сили багатонаціональної підтримки перебуватимуть на Гаїті 12 місяців з можливістю подовження терміну.

Ворогуючі банди контролюють більшу частину Порт-о-Пренса – столиці та головного порту Гаїті – перекриваючи життєво важливі лінії постачання до решти країни. Члени банди також тероризували столичне населення, змусивши близько 200 000 людей залишити свої домівки через невибіркові вбивства, викрадення, підпали і зґвалтування.

Очікується, що місія зміцнить місцеву безпеку та посилить гаїтянську національну поліцію у переслідуванні банд.