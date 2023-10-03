Над Дніпропетровською областю збили 13 безпілотників та ракету – ОВА

У ніч на 3 жовтня над Дніпропетровською областю протиповітряна оборона збила 13 безпілотників та крилату ракету. Внаслідок атаки є пошкодження.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок падіння уламків у Дніпрі загорілися приватне підприємство, гараж та авто. Працівники ДСНС загасили пожежі.

Також сталося влучання по промисловому підприємству в Павлограді. Також туди впали уламки безпілотника. Є руйнування виробничих об'єктів. Сталася пожежа, її вже загасили.

Також з важкої артилерії окупанти обстріляли Мирівську громаду в Нікопольському районі. Пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду. Інформація про постраждалих не надходила.