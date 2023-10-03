ЗСУ за добу ліквідували 360 окупантів та 40 артсистем – дані Генштабу
За минулу добу Сили оборони України знищили приблизно 360 російських окупантів, 15 танків, 40 артилерійських систем, 20 безпілотників та іншу військову техніку ворога.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 279440 (+360) осіб,
- танків – 4732 (+15),
- бойових броньованих машин – 9008 (+8),
- артилерійських систем – 6565 (+40),
- РСЗВ – 801 (+0),
- засобів ППО – 540 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20),
- крилатих ракет – 1529 (+0),
- кораблів / катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23) од,
- спеціальної техніки – 943 (+5).
У Генштабі зазначили, що деякі дані відкоригували у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних.