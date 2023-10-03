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ЗСУ за добу ліквідували 360 окупантів та 40 артсистем – дані Генштабу

ЗСУ за добу ліквідували 360 окупантів та 40 артсистем – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України знищили приблизно 360 російських окупантів, 15 танків, 40 артилерійських систем,  20 безпілотників та іншу військову техніку ворога.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 279440 (+360) осіб,
  • танків – 4732 (+15),
  • бойових броньованих машин – 9008 (+8),
  • артилерійських систем – 6565 (+40),
  • РСЗВ – 801 (+0),
  • засобів ППО – 540 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5080 (+20),
  • крилатих ракет – 1529 (+0),
  • кораблів / катерів – 20 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8932 (+23) од,
  • спеціальної техніки – 943 (+5).

У Генштабі зазначили, що деякі дані відкоригували у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних.

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