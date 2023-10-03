Уночі ППО знищила 29 безпілотників Shahed – Повітряні сили

У ніч на 3 жовтня російські окупанти атакували Україну 31 ударним безпілотником Shahed, з яких протиповітряна оборона знищила 29. Також військові збили крилату ракету.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму. "Шахеди" запускали з мису Чауда, а ракету "Іскандер-К" – з району міста Джанкой.

У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей: 29 Shahed-131/136 та 1 крилату ракету "Іскандер-К".