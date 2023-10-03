Українці у вересні збільшили купівлю валюти у банках утричі – НБУ

Населення України у вересні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,589 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,033 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 444,3 млн доларів.﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Таким чином, у вересні українці збільшили купівлю валюти втричі порівняно із серпнем (148,5 доларів).

Дані показують, що більш ніж половину валюти (261,6 млн доларів) було куплено населенням у безготівковій формі.

Всього з початку 2023 року українці продали 13,463 млрд доларів і купили 15,868 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 2,405 млрд доларів.