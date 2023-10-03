Азербайджан опублікував програму "реінтеграції" вірмен Карабаху

Приблизно через 24 години після того, як у Нагірному Карабаху практично не залишилося вірмен, апарат президента Азербайджану офіційно опублікував програму "реінтеграції" вірмен регіону. Автори цього документа, що складається з п'яти частин, у першому абзаці наголошують, що "реінтеграція" вірмен відбудеться на основі принципів територіальної цілісності та суверенітету Азербайджану, повідомляє Радио Азатутюн.

Згідно з опублікованим Баку планом, вірмени Нагірного Карабаху мають бути повністю роззброєні, а охорону громадського порядку на місцях здійснюватимуть азербайджанські поліцейські. "Мешканці можуть бути залучені до роботи до органів внутрішніх справ" , - зазначається у тексті рішення.

Згідно з авторами документа, управління в Нагірному Карабаху здійснюватиметься за допомогою спеціальних представників президента Азербайджану, крім того, у Карабаху "за допомогою виборів формуватимуться органи місцевого самоврядування".

В економічній сфері Карабах входить до зони манату, фермери можуть бути звільнені від усіх податків, крім земельного податку.

Що стосується мовної політики, то, судячи з опублікованого документа, жодного особливого статусу в Нагірному Карабаху вірменська не матиме. "Буде створено можливість використання вірменської мови" , - це все, що написано в документі, опублікованому апаратом президента Азербайджану.

Однак цей проєкт, опублікований офіційним Баку, не дає відповіді на головне питання: для кого він передбачений, якщо на території Нагірного Карабаху вірмен майже не лишилося? Цей факт підтвердив учора ввечері в ефірі телеканалу "Аль-Джазіра" представник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Марко Сучі.

"Складно оцінити, скільки людей залишилося в місті. Але коли йдеш вулицями, все само собою стає ясно. Можливо, залишилося кілька сотень людей" , - сказав "Аль-Джазірі" представник МКЧХ.

Згідно з офіційною статистикою, опублікованою владою Нагірного Карабаху у 2017 році, населення Степанакерта перевищувало 56 тисяч осіб.

Хоча Марко Сучі уникав використання словосполучення "етнічна чистка", проте він не приховував, після яких подій вірмени масово покинули Нагірний Карабах.

"Десятки тисяч людей поїхали до Вірменії після військової ескалації, що сталася останніми тижнями. Площа, яку ви бачите позаду мене, - яскраве відображення того, що відбувається. Більшість населення покинула місто, лікарні порожні, поїхали і працівники водогону, поїхав і директор моргу.

Наше головне занепокоєння, звичайно, стосується найбільш уразливих верств населення: людей похилого віку, інвалідів, тих людей, які не мають родичів. Декілька наших команд працюють: ходять по домівках і намагаються знайти людей, які потребують допомоги" , - зазначив представник МКЧХ у прямому ефірі "Аль-Джазіри", організованому з центральної площі Степанакерта.

"Аль-Джазіра" стала першим міжнародним ЗМІ, якому азербайджанська сторона надала ексклюзивне право на в'їзд у Степанакерт. Подібний вибір був не випадковим. Цей телеканал, що належить уряду Катару, який вважається головним союзником Туреччини в Перській затоці, у своїх репортажах здебільшого повторює доводи азербайджанської сторони.

Репортаж, що вийшов у неділю ввечері, не став винятком, його загальна тональність була співзвучна заявам з Баку. Але навіть у цьому випадку журналіст "Аль-Джазіри" не зміг приховати ситуацію, що склалася в "столиці" Нагірного Карабаху, назвавши її "містом-привидом, де не залишилося людського духу".

"Те, що ви бачите зараз, що нас оточує, від усього цього виникає відчуття, що люди покинули не тільки своє місто, а й надію", - з спорожнілої центральної площі Степанакерта розповідав кореспондент "Аль-Джазіри", а за його спиною виднілися. залишені дитячі самокати, а також пластикові та офісні стільці, які служили людям, які провели кілька днів поспіль на площі.