Путін оголосить про похід на наступний термін у листопаді – росЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін у листопаді 2023 року може оголосити про намір балотуватися на новий президентський строк у 2024 році. Це відбудеться під час "виставки його досягнень", тим часом Кремль уже формує список довірених осіб. Про це пишуть російські прокремлівські видання "Коммерсант" та "РБК", повідомляє Українська правда.
За даними співрозмовників видання, старт "неформальної президентської кампанії" намічений на листопад і приурочений до відкриття міжнародної виставки-форуму "Россия".
На цьому майданчику Путін може оголосити про своє висунення.
У ЗМІ зазначають, що є й інші варіанти, а остаточне рішення ухвалить тільки сам Путін. Водночас там не уточнюють про які саме "варіанти" йдеться.
Виставка, на якій 70-річний диктатор планує оголосити своє рішення, працюватиме з 4 листопада до 12 квітня, тобто протягом усієї президентської компанії.
Вона проводиться, згідно з указом Путіна, "з метою демонстрації найважливіших досягнень РФ у різних галузях економіки" і "позитивного досвіду розвитку суб'єктів РФ".
"Фактично це досягнення Володимира Путіна", - пояснило сенс виставки ще одне джерело ЗМІ.
Саму президентську кампанію співрозмовники ЗМІ описали так: "Росія – окрема цивілізація", "сім'я сімей", для якої важливі традиційні цінності, її атакують вороги, але завдяки консолідації суспільства вони нічого не доб'ються.
Саме ці тези Кремль і особисто Путін регулярно використовують для виправдання війни проти України.
За законом президентські вибори 2024 року мають бути призначені в термін з 8 по 18 грудня 2023 року.
Крім того, Кремль почав складати список довірених осіб до президентських виборів. Серед критеріїв відбору - підтримка СВО, впізнаваність і здатність до навчання.
З посиланням на джерела ЗМІ повідомляють, що адміністрація Путіна попросила регіони скласти такі списки, а минулого тижня влада російських регіонів уже надіслала свої пропозиції в Москву.
За словами двох співрозмовників ЗМІ, головне завдання довіреної особи - "збільшити рівень підтримки кандидата і в жодному разі не допустити його зниження".
Люди, яких занесли до списків, мали відповідати кільком критеріям, зокрема публічно підтримувати президента і "спеціальну військову операцію", тобто війну проти України. Також вони мали бути добре впізнаваними.
Довірені особи також повинні представляти різні сфери суспільного життя, бути готовими брати участь у виборчій кампанії і "нести тимчасові витрати", мати навички публічних виступів, досвід участі в дебатах і бути "навченими".
Кремль повідомив владу регіонів, що кандидатів у довірені особи навчатимуть навичкам публічних виступів і "основним смислам виборчої кампанії та цінностям, які захищає кандидат". Навчання, за словами джерел, проведуть у жовтні - грудні.
На виборах 2018 року у Путіна було щонайменше 476 довірених осіб. До їхнього числа входили спортсмени, телеведучі, актори, співачка Лариса Доліна, репер Тіматі і тд.