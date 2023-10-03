Путін оголосить про похід на наступний термін у листопаді – росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін у листопаді 2023 року може оголосити про намір балотуватися на новий президентський строк у 2024 році. Це відбудеться під час "виставки його досягнень", тим часом Кремль уже формує список довірених осіб.﻿ Про це пишуть російські прокремлівські видання "Коммерсант" та "РБК", повідомляє Українська правда.

За даними співрозмовників видання, старт "неформальної президентської кампанії" намічений на листопад і приурочений до відкриття міжнародної виставки-форуму "Россия".

На цьому майданчику Путін може оголосити про своє висунення.

У ЗМІ зазначають, що є й інші варіанти, а остаточне рішення ухвалить тільки сам Путін. Водночас там не уточнюють про які саме "варіанти" йдеться.

Виставка, на якій 70-річний диктатор планує оголосити своє рішення, працюватиме з 4 листопада до 12 квітня, тобто протягом усієї президентської компанії.

Вона проводиться, згідно з указом Путіна, "з метою демонстрації найважливіших досягнень РФ у різних галузях економіки" і "позитивного досвіду розвитку суб'єктів РФ".

"Фактично це досягнення Володимира Путіна" , - пояснило сенс виставки ще одне джерело ЗМІ.

Саму президентську кампанію співрозмовники ЗМІ описали так: "Росія – окрема цивілізація", "сім'я сімей", для якої важливі традиційні цінності, її атакують вороги, але завдяки консолідації суспільства вони нічого не доб'ються.

Саме ці тези Кремль і особисто Путін регулярно використовують для виправдання війни проти України.

За законом президентські вибори 2024 року мають бути призначені в термін з 8 по 18 грудня 2023 року.

Крім того, Кремль почав складати список довірених осіб до президентських виборів. Серед критеріїв відбору - підтримка СВО, впізнаваність і здатність до навчання.

З посиланням на джерела ЗМІ повідомляють, що адміністрація Путіна попросила регіони скласти такі списки, а минулого тижня влада російських регіонів уже надіслала свої пропозиції в Москву.

За словами двох співрозмовників ЗМІ, головне завдання довіреної особи - "збільшити рівень підтримки кандидата і в жодному разі не допустити його зниження".

Люди, яких занесли до списків, мали відповідати кільком критеріям, зокрема публічно підтримувати президента і "спеціальну військову операцію", тобто війну проти України. Також вони мали бути добре впізнаваними.

Довірені особи також повинні представляти різні сфери суспільного життя, бути готовими брати участь у виборчій кампанії і "нести тимчасові витрати", мати навички публічних виступів, досвід участі в дебатах і бути "навченими".

Кремль повідомив владу регіонів, що кандидатів у довірені особи навчатимуть навичкам публічних виступів і "основним смислам виборчої кампанії та цінностям, які захищає кандидат". Навчання, за словами джерел, проведуть у жовтні - грудні.

На виборах 2018 року у Путіна було щонайменше 476 довірених осіб. До їхнього числа входили спортсмени, телеведучі, актори, співачка Лариса Доліна, репер Тіматі і тд.