Які авто купували в Україні у вересні

За минулий місяць в Україні придбали 5,7 тисяч нових легкових автомобілів. У порівнянні з вереснем 2022 року, попит на нові легковики зріс на 67%. Водночас у порівнянні з серпнем цього року продажі впали на 2%.

Про це повідомляє﻿ профільна асоціація "Укравтопром".

Першість на ринку продовжує утримувати Toyota – за місяць було зареєстровано 960 нових авто . У річному вимірі вересневий попит на нові "Тойоти" збільшився на 43%.

Другий результат у Volkswagen – 653 авто. Це утричі більше, ніж торік.

На третьому місці BMW – 492 машини. У порівнянні з вереснем 2022 року, кількість проданих авто зросла на 97%.

Замикають лідерську п’ятірку Skoda– 464 од. (+49%) та Renault – 447 од. (+185%).

Водночас бестселером вересня став Renault Duster – 407 реєстрацій.

Всього з січня по вересень 2023 року українці придбали 43,9 тисяч нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.