Польща домовилася з Литвою про перевірку транзитного зерна з України

Польща заявила, що домовилась про перенесення з польсько-українського кордону перевірок вантажів українського зерна, що йде транзитом через Литву. Про це у вівторок на брифінгу сказав міністр з питань сільського господарства Польщі Роберт Телус, повідомляє Європейська правда.

Телус розповів, що вранці провів онлайн-зустріч зі своїми колегами з України та Литви.

"Ми домовилися про важливе питання. З середи перевірки українського зерна, яке йде транзитом через Литву, переносяться з українсько-польського кордону на литовську територію, в литовський порт" , – сказав польський міністр.

Він зазначив, що "це хороша річ у побудові цього транзиту, у побудові цього коридору солідарності, який ми, як Польща, побудували в Європі".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Литва візьме на себе фітосанітарні інспекції вантажів зерна, які прямують через Польщу з України транзитом.

Очікують, що завдяки такій зміні процедури через Польщу можна буде вивозити на експорт більше українського зерна.