NYT: РФ планує зупинити підтримку України з боку Заходу

Неназвані американські чиновники заявили, що диктатор Володимир Путін планує спробувати зупинити підтримку України з боку США та Європи, використовуючи свої шпигунські мережі та нові технології. Про це пише The New York Times, повідомляє Новое время.

За словами співрозмовників видання, Путін вважає, що може вплинути на американську та європейську політику так, щоб послабити військову підтримку України. На його думку, це дозволило б Росії потенційно повернути перевагу на полі бою.

Американські чиновники заявили NYT, що глава Кремля, схоже, уважно стежить за політичними дебатами в США щодо допомоги Україні. Вони розповіли, що Росія вже постійно проводить інформаційні операції, спрямовані на очорнення політики НАТО і США, і, "ймовірно, нарощуватиме зусилля найближчими місяцями".

"Кінцева мета Росії — допомогти підірвати позиції кандидатів, які підтримують Україну, і змінити політику США. Деякі американські чиновники сумніваються, що Росії вдасться це зробити", — ідеться в матеріалі.

Водночас, кажуть американські посадовці, навіть якщо Москва не зможе вплинути на остаточний результат виборів у США, "росіяни можуть вважати, що їм вдасться викликати достатньо дебатів щодо допомоги Україні, щоб майбутньому Конгресу було складніше ухвалити рішення про додаткову підтримку".

Також, на думку посадовців, РФ може спробувати підтримати проросійських кандидатів у Європі та вплинути на голосування в Європейському парламенті наступного року, пише NYT. Вони вважають, що, так, для досягнення своєї цілі Москва може збільшити фінансування проросійських політиків у Європі, а також вдатися до кампаній з дезінформації та поширення теорій змови.