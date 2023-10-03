Міноборони Британії: Російський флот зазнав поразки у Чорному морі
У Міністерстві оборони Британії вважають, що українським силам вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі, повідомляє Європейська правда.
Про це сказав молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі у виступі на Варшавському безпековому форумі.
Хіппі під час виступу закликав високо оцінювати військові досягнення України.
"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі!Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", – зазначив він.
Коментуючи сухопутний контрнаступ України, Хіппі вказав на те, що "кожен дюйм важливий".