ЄС більше не може надавати Україні зброю без загрози безпеці – ЗМІ

Україна прагне швидше розвинути спільне з партнерами виробництво зброї, оскільки поширюються повідомлення про те, що у її партнерів закінчуються запаси озброєнь, які вони можуть надати без загрози власній безпеці. Про це пише Politico з посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

Видання пише, що на Форумі оборонних індустрій, який проходив у Києві в п’ятницю, 29 вересня, основний "меседж" був чітким: "Україна відкрита для бізнесу".

Зазначається, нібито таке рішення пов’язане з тим, що Україна "виявила, що у деяких партнерів закінчуються запаси зброї", а фінансова допомога виділяється "дедалі обережніше".

Один європейський чиновник на умовах анонімності заявив, що країни-партнери більше не можуть продовжувати надавати зброю зі своїх запасів, оскільки, за його словами, було надано усе, що можливо "без загрози власній безпеці".

Він додав, що попри це, все ще є "потужна громадська та політична підтримка України" у її протистоянні російській агресії.

Один з представників адміністрації президента США Джо Байдена також додав, що після 18 місяців інтенсивних бойових дій промислового масштабу, європейські запаси вичерпуються, хоча "зростає надія", що країни зможуть співпрацювати для того, аби "знайти більше рішень".

"Нас би хвилювало, якби наші партнери нічого з цим не робили. Але в усьому світі є прагнення працювати разом і зміцнювати наші промислові бази" , — сказав співрозмовник Politico.

Павло Верхняцький, керівний партнер COSA Intelligence Solutions у Києві, заявив, що це є "питанням виживання", оскільки Україна покладається на пожертви від партнерів, підтримка яких може припинитися "лише через одні вибори".

Зазначається, що зусилля України спрямовані на укладення угод про спільне з партнерами виробництво, яке допоможе спершу "розвинути можливості в регіоні, а потім, коли це можливо, у самій країні".

30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій. Він зазначив, що до розробленої декларації зможуть доєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

У МЗС розповіли, що на момент закриття форуму до нього долучилося уже 38 компаній з 19 країн. Україна підписала 20 документів з іноземними партнерами.

Зеленський, підсумовуючи результати Форуму, заявив, що завдяки оборонно-промисловому комплексу Україна в майбутньому стане "донором глобальної безпеки".