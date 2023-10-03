У Вірменії парламент ратифікував Римський статут: що це означає

Парламент Вірменії у вівторок, 3 жовтня, ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду, повідомляє Ділова столиця.

Під час засідання парламенту опозиційні фракції "Вірменія" та "Честь маю" бойкотували обговорення Римського статуту та залишили залу.

Вірменія підписала Римський статут у 1999 році, але не ратифікувала його. 1 вересня 2023 року вірменський уряд направив до парламенту проєкт ратифікації Римського статуту МКС.

Таке рішення означає, що правоохоронці Вірменії мають заарештувати Путіна, якщо той відвідає країну.

Нагадаємо, у березні досудова палата МКС видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

МЗС РФ попереджало, що ратифікація Вірменією Римського статуту МКС матиме негативні наслідки для російсько-вірменських відносин.