Байден обговорить з лідерами G7 та ЄС допомогу Україні – Axios

Президент США Джо Байден проведе телефонну конференцію з лідерами країн G7 та ЄС. Мета - донести до союзників тезу про те, що Вашингтон і надалі допомагатиме Києву в боротьбі з російською агресією. Про це повідомляє видання Axios, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Як пише видання, адміністрація Байдена "щосили" намагається переконати союзників США в тому, що військова допомога Україні продовжуватиметься, попри зростаючу кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти неї.

"Роз'яснювальна робота продовжиться у вівторок, оскільки Байден та держсекретар Ентоні Блінкен планують зателефонувати кільком своїм колегам у Європі.Байден планує провести телеконференцію з лідерами країн G7 та низкою інших європейських союзників" , - йдеться у статті.

Зокрема, один європейський дипломат сказав Axios, що команда Байдена планує повідомити союзників, що працює над угодою з Конгресом, яка дозволяє продовжувати військову допомогу Україні. Зокрема, конференцію буде "спрямовано на послаблення побоювань, що протидія Республіканській партії допомоги може дати Володимиру Путіну попутний вітер у його прагненні захопити владу в Україні взимку".