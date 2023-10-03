Немає ризику, що американська допомога Україні припиниться – посол

Ризику припинення фінансування американської допомоги Україні наразі немає – навіть попри те, що Конгрес минулого тижня не ухвалив додаткового масштабного пакета підтримки України. Про це сказала посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Укрінформ.

"З урахуванням того, що попередній бюджет містить значні перехідні кошти, ми будемо зараз використовувати їх, тому ризику припинення фінансування немає" , – зауважила українська дипломатка.

Вона назвала прикрим, що українські програми не були ухвалені в проголосованій у Конгресі резолюції щодо уникнення "шатдауну" в США. Тепер, за її словами, "набагато важливіше отримати повноцінне фінансування в основному бюджетному рішенні".

Маркарова також повідомила, що після голосування в Конгресі в суботу вона провела багато зустрічей й телефонних перемовин із членами Конгресу.

"Велика кількість сенаторів і конгресменів від обох партій закликали не просто ухвалити чи зберегти підтримку України, але й посилити її. До того ж адміністрація активно працює з Конгресом над цим питанням" , – додала посол.

За її словами, навіть зараз тривають дуже активні переговори про напрацювання нового бюджетного рішення, у якому допомога для України має бути передбачена.

"Бюджет може бути ухвалений як у вигляді окремого закону, так і у вигляді частини більшого пакета фінансування Міноборони США" , – додала вона.

Посол також запевнила, що і українська сторона, і "всі друзі демократії та свободи" докладають зусиль, щоби перемовини про ухвалення бюджету були результативними.