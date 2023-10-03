Росіяни запускають "Шахеди" по Україні складними траєкторіями – Гуменюк

Російські окупанти при повітряних атаках по території України досить часто використовують складні траєкторії напрямку баражуючих боєприпасів Shahed 131/136. Так ворог сподівається виснажити сили та засоби ППО ЗСУ. Про це заявила спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Дуже часто (військові РФ, - Ред.) використовують складні траєкторії напрямку ("Шахедів", - Ред.) саме для того, щоб виснажувати Сили оборони" , - зазначила вона.

Гуменюк звернула увагу, що і дрони-камікадзе, і ракети противника пролітають через південні області України та починають маневрувати.

"Повертаючись на схід, потім на захід, знову повертаючись до півдня. І таким чином вони прокладають складні траєкторії, використовуючи особливості ландшафту, русла річок, саму акваторію самого Чорного моря, де низько ідуть над ним ("Шахеди", - Ред.), щоб приглушити свій характерний звук" , – розповіла вона.

У цьому контексті представниця Сил оборони півдня України вказала на успішну роботу протиповітряної оборони щодо відбиття атаки цієї ночі та збиття цілей противника.