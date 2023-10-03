Нобелівську премію з фізики присудили за дослідження імпульсів світла

3 жовтня у Стокгольмі відбулося нагородження головною науковою премією в галузі фізики. Переможцями стали П'єр Агостіні, Ференц Краус і Анн Л’улльєр, повідомляє Новое время.

На другий день Нобелівського тижня заведено відзначати досягнення вчених, які зробили найбільший внесок у науку про властивості та будову матерії, про форми її руху та зміни, про загальні закономірності явищ неорганічної природи.

Цього року переможцями стали П'єр Агостіні (Університет Огайо), Ференц Краус (Університет Макса Планка) і Анн Л’улльєр (Лундський університет).

Науковці продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.

Нобелівську премію з фізики присуджували з 1901 року. До 2022 року нагороду отримали 222 лауреати. Єдиним ученим, удостоєним премії двічі, був Джон Бардін. Це сталося в 1956 і 1972 роках.

У 2022 році Нобелівську премію в цій галузі отримали Ален Аспект, Джон Ф. Клаузер і Антон Цайлінгер "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла і новаторство в галузі квантової інформатики".