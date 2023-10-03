Міноборони збільшило перелік військових, які отримують доплати

Міністерство оборони України збільшує перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Підвищені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам, повідомляє Укрінформ.

Найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців.

100 000 гривень отримають військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Виплата нараховується з 29-го вересня.

100 000 гривень – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня

50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня.

30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Інструктори навчальних центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Строковики – 6 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Курсанти – 2 350 гривень. Нараховується з 1-го червня.

"Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом. Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня" , - зазначили у Міноборони.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.