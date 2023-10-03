Очільник МЗС Швеції не зміг потрапити в Україну, бо забув паспорт – ЗМІ

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом не зміг приїхати на безпрецедентне засідання міністрів закордонних справ ЄС у Києві в понеділок, бо забув паспорт. Про це стало відомо австрійському виданню Die Presse від дипломатичних джерел, повідомляє Європейська правда.

За інформацією джерел, головний шведський дипломат забув взяти свій паспорт, тому на польсько-українському кордоні його не пропустили в Україну. Тож міністру "довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва", пише видання.

Білльстрьом був відсутній на спільному фото міністрів, яке вони зробили у Києві.

Прессекретар Білльстрьома Том Самуельссон підтвердив, що міністр не був присутній на зустрічі.

"Була логістична перешкода, більше ми не коментуємо подробиці про поїздку міністра" , – зазначив він у текстовому повідомленні Omni.

2 жовтня у Києві пройшла неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, що уперше в історії відбулась за межами Європейського Союзу. Таким чином глави МЗС показали сигнал підтрики України у її війні проти Росії.