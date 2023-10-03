Кабмін розробляє план реформ до 2027 року – Шмигаль

Україна розпочинає роботу над єдиним планом реформ до 2027 року. Вони охоплять усі сфери, що впливають на держінституції, економіку та взаємодію з суспільством.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"Сьогодні ми запускаємо роботу над єдиним планом реформ до 2027 року. В одну дорожню карту змін об’єднаємо ініціативи партнерів та інші пропозиції. План охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянським суспільством" , - сказав він.

Шмигаль повідомив, що Україна отримала низку документів із пропозиціями реформ - від семи рекомендацій Євросоюзу до переліку структурних маяків МВФ.

Окрім того, за словами прем'єра, за ініціативи президента Володимира Зеленського було розроблено Концепт посилення стійкості демократії. Документ вже передали партнерам.

Тепер Україна починає роботу над створенням єдиного документа.

"Цей План реформ стане частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив глава держави під час свого виступу в парламенті України. Реформи будуть фундаментом нашої перемоги та запорукою успішного відновлення та зростання" , - додав Шмигаль.

Рекомендації від ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а нещодавно Шмигаль заявив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Список реформ для України від США

Раніше Шмигаль повідомляв, що Україна хоче обговорити з союзниками формування єдиної карти реформ для отримання фінансової допомоги.

Пізніше стало відомо, що США передали українській стороні перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу. Вони стосувалися функціонування антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, а також наглядових рад державних підприємств.