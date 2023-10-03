НАЗК визнало три китайські нафтогазові компанії спонсорами війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші китайські нафтогазові компанії, повідомляє ЛігаБізнес.

НАЗК стверджує, що China National Offshore Oil Corporation (Cnooc Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC) продовжують реалізовувати спільні проєкти з Росією та через сплату податків фінансувати стратегічну галузь РФ.

China National Petroleum Corporation – найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу. Прибуток корпорації у 2022 році зріс більш ніж удвічі, збільшившись до $21 млрд на тлі глобального скорочення постачання нафти, частково через війну в Україні.

China National Petroleum Corporation має значну інтеграцію з найбільшими компаніями РФ у сфері нафтогазової галузі, а також урядом держави-терориста. Серед основних спільних проєктів:

ВАТ "Ямал СПГ" (спільний проєкт з підсанкційною компанією ПАТ "Новатек", у якому CNPC володіє 20% акцій);

проєкт "Арктик СПГ-2" (спільний проєкт з підсанкційною компанією ПАТ "Новатек", у якому CNPC володіє часткою 10%);

газопровід "Сила Сибіру" (CNPC та підсанкційний АТ "Газпром" є операторами газопроводу);

нафтопровід "Сковородино-Мохе-Дацин" тощо.



"Володіючи часткою компаній в РФ, CNCP сплачує значні податки до бюджету агресора, що дає змогу продовжувати цю війну. Так, сума податку на прибуток "Ямал СПГ" у 2022 році становила близько 80 млрд руб., або $1,14 млрд" , – повідомило НАЗК.

Крім того, у вересні 2022 року "Газпром" і CNPC домовилися перейти на оплату послуг в національних валютах (рублях і юанях), що посилює та стабілізує російський рубль, попри санкції.

Sinopec Group – друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти.

Ще наприкінці березня 2022 року представник Sinopec заявив, що китайська державна енергетична компанія продовжуватиме купувати сиру нафту та газ у Росії, навіть якщо захід посилить санкції у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Корпорація володіє 10% відсотками акцій ПАТ "Сибур Холдинг", при цьому за І півріччя 2023 року російський холдинг сплатив до бюджету держави-агресора податків на суму 33 млрд руб., або $347 млн.

Sinopec через підконтрольну "Соихл Гонконг Холдинг Лімітед" також володіє часткою 40% у ТОВ "Амурський газохімічний комплекс". 2022 року ця компанія сплатила до бюджету РФ 2,1 млрд руб., або $30 млн податків.

Cnooc Group – третя за величиною національна нафтова компанія Китаю після CNPC та Sinopec. Вона є найбільшим морським видобувачем нафти та газу в КНР.

Дочірня компанія Cnooc Limited, як і інша китайська компанія CNPC, мають по 10% акцій у проєкті "Арктик СПГ-2", що розташований на півострові Гидан в Арктичному регіоні Росії. Капітальні вкладення для запуску "Арктик СПГ-2" на повну потужність оцінюють у $21,3 млрд.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія продовжувала активно нарощувати співпрацю з Росією. У липні 2023 року добудовано та спущено на воду першу лінію зрідження природного газу (ЗПГ) на плавучій основі гравітаційного типу, так званий "плавучий завод", проєкту "Арктик СПГ-2". Участь у його відкритті брав особисто президент країни-агресорки Володимир Путін.

Росія з 1 січня 2023 року терміном на три роки підвищила ставку з податку на прибуток для експортерів ЗПГ з 20% до 34%. Це означає, що податки від експорту зрідженого природного газу майже вдвічі (+70%) збільшать наповнення бюджету країни агресорки.

Реалізація цього проєкту може збільшити частку РФ на світовому ринку зрідженого природного газу майже вдвічі – до 15%.

Проєкту "Арктик СПГ-2" особливу увагу приділяє російська пропаганда. Як пишуть їхні ЗМІ, він є "перепусткою" за кордон, оскільки зріджений газ не підпадає під санкції чи інші вторинні обмеження.