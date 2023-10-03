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Пентагон готовий відправити ATACMS після схвалення Байдена

Пентагон готовий відправити ATACMS після схвалення Байдена
Фото: Рixabay

Армія США готова відправити Україні ракети великої дальності ATACMS, оснащені касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить передачу.﻿ Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш, повідомляє Українська правда.

За його словами, "армія США вже давно готова до такого розвитку подій".

Він наголосив, що у США готові "діяти швидко".

Існує кілька версій ракет, в тому числі з касетними боєголовками або звичайними боєголовками. Касетні ПТРК мають дальність дії від 25 до 300 кілометрів. Згідно з офіційним посібником з озброєння служби, вони несуть від 300 до 950 касетних боєприпасів.

Буш сказав, що ракети, які США відправлять, вже ідентифіковані.

Ракети ATACMS можуть запускатися з тих самих пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет з GPS-наведенням партіями по шість штук за один раз.

Різниця полягає в тому, що лише одна ракета ATACMS випускається залпом з однієї пускової установки.

Модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки, за словами Буша, "не такі вже й значні, деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не дуже старшно".

"Ми готові, коли і якщо президент (Байден - ред.) вирішить це зробити", – сказав він.

Минулого місяця Буш повідомив журналістам, що армія США готується до перших поставок першої версії заміни-ATACMS під назвою "Високоточна ударна ракета". Обидві ракети виробляються компанією Lockheed Martin Corp.

Американські законодавці місяцями закликали Байдена відправити в Україну ATACMS і люди, знайомі з цим питанням, заявили минулого місяця, що президент США нарешті поступився, повідомивши президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту до Вашингтона минулого місяця, що він готовий це зробити.

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