Деолігархізація та посилення демократії: що в плані реформ Кабміну

Україна передала союзникам Концепт посилення стійкості демократії. Це перелік реформ, що пропонується звести в єдиний план до 2027 року, куди також увійдуть ініціативи партнерів, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

Партнери рекомендують, Україна відповідає

На засіданні уряду Денис Шмигаль оголосив про початок роботи над єдиним Планом реформ до 2027 року - дорожньої карти, куди увійдуть ініціативи партнерів та інші пропозиції. План охопить усі сфери, що впливають на державні інститути, економіку та взаємодію із суспільством.

"Від наших партнерів отримали низку документів із пропозиціями реформ - від 7 рекомендацій ЄС до переліку структурних маяків МВФ. Зі свого боку, з ініціативи президента України Володимира Зеленського розроблено Концепт посилення стійкості демократії. Цей документ ми вже передали нашим союзникам. Тепер розпочинаємо створення єдиного документа" , - зазначив він.

Прем'єр також додав, що План реформ стане частиною майбутньої Української доктрини, про яку говорив Зеленський улітку під час звернення до парламенту.

Примітно, що концепт з'явився за тиждень після того, як Білий дім направив Координаційній платформі донорів, Офісу президента (ОП) та Кабінету міністрів перелік реформ, які має виконати Україна для отримання подальшої допомоги.

У ньому містяться реформи з дедлайном у три місяці, такі як посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, збільшення кількості слідчих Національного антикорупційного бюро на 300 осіб, перезапуск Вищої ради правосуддя та забезпечення незалежності Нацагентства щодо запобігання корупції.

Протягом шести місяців Україна має збільшити кількість суддів у Вищому антикорупційному суді, запустити Вищий адмінсуд, реформувати ВАКС із перевіркою чинних суддів на доброчесність. А за рік від української сторони хочуть новий конкурс на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), перезапуск процедур відбору та оцінки суддів та реформу Конституційного суду.

Крім того, пропонується лібералізація тарифів на газ та електроенергію, реформа Міністерства оборони, митниці та прикордонної служби, обмеження повноважень СБУ тощо.

Зазначимо, в посольстві США заявили, що це перелік реформ для обговорення на Координаційній платформі донорів для України в Брюсселі. Він пропонується як основа для консультацій з урядом та ключовим партнерами у рамках підтримки України та її зусиль щодо інтеграції до Європи.

Концепт посилення демократії. Що пропонує Україна

У переданому союзникам Концепті посилення стійкості демократії українська сторона наголошує на боротьбі з впливом олігархічних кланів. На думку влади, саме він становить найбільшу загрозу нацбезпеці, гальмує розвиток України та вступ до ЄС та НАТО.

І в умовах відбиття російської агресії для того, щоб запобігти відновленню олігархічного впливу, потрібні:

гарантії стійкості демократії та остаточне очищення від впливу олігархів (через зміцнення парламентаризму, можливостей виборців впливати на управління держави та розвиток судової системи)

розвиток конкуренції, демонополізація та справедливий розподіл ресурсів

прозорі механізми взаємодії з державою (в основі - можливості українців впливати на політичні рішення та курс України)

Далі у документі детальніше розписано кожен із трьох блоків.

Як Україна позбавлятиметься впливу олігархів

Як необхідні кроки у зміцненні парламентаризму перераховані розвиток пропорційної виборчої системи, скорочення кількості народних депутатів та депутатів місцевих рад.

Також йдеться про прийняття Етичного кодексу нардепа, запровадження відповідальності парламентських партій за передвиборчі обіцянки та імперативного мандату (обмеження, при порушенні яких депутата може бути відкликано).

У посиленні інституційних можливостей органів влади мають намір просувати політику залучення ветеранів війни на державні посади (як найбільш мотивованих патріотів), посилити статус англійської мови, посилити кримінальну відповідальність за окремі види злочинів (для захисту національних інтересів від олігархічно-корупційних загроз) та гарантувати незалежність НАБУ, створити Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз, запроваджувати директиви, стандарти та правила ЄС та НАТО.

Щодо судової влади, Україна готова реформувати конституційне судочинство та діяльність Верховного Суду, провести низку інших реформ у цій сфері, а також створити суд із компетенцією захисту прав інвесторів та інвестицій.

Конкуренція, демонополізація та ресурси

У цьому блоці Україна розраховує, що зможе добитися рівності у відносинах між державою та економічними суб'єктами за допомогою наступних кроків.

Захист інтересів бізнесу від зловживань з боку органів влади, правопорядку та прокуратури. Усі повноваження щодо протидії порушенням будуть консолідовані у Бюро економічної безпеки.

Створення механізму деолігархізації та недопущення появи нових олігархічних структур. Запровадження реєстру олігархів та забезпечення його роботи. Запуск останнього, до речі, Кабінет міністрів вирішив відкласти до кінця війни.

Позбавлення центральних органів влади функцій управління держпідприємствами, антимонопольна реформа, скорочення кількості ліцензій, завершення приватизації та створення Суверенного фонду України для управління держактивами та Фонду управління державними оборонними підприємствами також входять до другого блоку.

Прозора взаємодія з державою

Розширення можливостей громадян України впливати на політичні рішення та курс держави включає: