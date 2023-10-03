Байден закликав республіканців проголосувати за допомогу Україні

Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканську більшість схвалити допомогу Україні. Про це він написав у соціальній мережі X (Twitter), повідомляє Ліга.net.

За його словами, Маккарті та більшість республіканців Палати представників мають "стримати своє слово" та забезпечити підтримку, необхідну для допомоги Україні.

"Ми незамінна нація у світі – давайте діяти відповідно" , — заявив Байден.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування федеральних витрат на наступні 45 днів. Текст резолюції не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно.